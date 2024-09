O Diretor Regional do Ordenamento do Território, Ilídio Sousa, visitou o Balção Único do Prédio (BUPi) na Calheta, onde aproveitou para efetuar um balanço da implementação do Sistema de Informação Cadastral Simplificada e salientar o trabalho dos técnicos dos balções BUPi, que permitiu identificar e caraterizar mais de 6.000 prédios desde a implementação do projeto na Região Autónoma da Madeira.

Segundo os dados divulgados, até ao momento, foram finalizados 6026 processos de RGG, ou seja, processos de identificação, caraterização e representação gráfica de prédios, que darão origem a novos registos ou às atualizações dos registos prediais existentes. No que se refere à distribuição geográfica dos processos, a Calheta é o município com mais processos finalizados, num total de 2349, seguido da Ribeira Brava com 1127, Ponta do Sol com 890, São Vicente com 872 e Porto Moniz com 502 prédios identificados.

Como referiu Ilídio Sousa, este processo já envolveu, até este momento, 2 207 promotores, o que demostra a enorme adesão a esta iniciativa do Governo Regional e da eBUPI, que conta com o apoio dos municípios e com a colaboração de várias entidades e profissionais. Todavia, se considerarmos que 96% dos processos de RGG são efetuados de forma presencial nos balções BUPi, é da mais elementar justiça enaltecer o trabalho dos técnicos destes seis balções, que diariamente apoiam os cidadãos, realizando uma média superior a 1 100 processos/ mês.

Na Região Autónoma da Madeira, os proprietários de prédios rústicos e mistos podem recorrer a este regime, de forma gratuita até 31 de dezembro de 2025, através da plataforma online disponibilizada para o efeito em https://bupi.gov.pt/, ou recorrendo a qualquer um dos balcões BUPi na região.