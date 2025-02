No âmbito do debate específico sobre Mobilidade Urbana Sustentável, a decorrer, hoje, na Assembleia Municipal, a primeira intervenção do vice-presidente, Bruno Pereira, que tutela a Mobilidade e Trânsito, foi marcada, como o próprio afirmou, por um registo «construtivo».

Nesse sentido, o vice-presidente da CMF, que relembrou que, presentemente, o Funchal tem registados mais de 81 mil veículos e que existe uma enorme dependência do transporte individual e não do público, salientou várias medidas que a autarquia tem vindo a tomar, com destaque para os principais eixos estratégicos, nomeadamente, modos suaves, transporte público, e estacionamento, segurança rodoviária e medidas de acalmia de tráfego, ferramentas tecnológicas de suporte à gestão da mobilidade, mobilidade eléctrica e neutralidade carbónica.

Deste modo, Bruno Pereira apontou algumas das medidas tomadas, desde a criação de mais lugares de estacionamento, neste mandato, em concreto mais 682 lugares, o que significa um aumento de 100%, sendo que presentemente existem 5 992 lugares de estacionamento sob responsabilidade da CMF.

O vice-presidente da CMF realçou ainda a entrada para breve de uma nova plataforma de monitorização da sinalização luminosa, bem como a criação de passadeiras sobrelevadas (69) e lombas redutoras de velocidade (35).