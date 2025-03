Bom dia e bom domingo!

- O Colégio de Santa Teresinha acolhe, a partir das 9h00, a XV Assembleia do Renovamento Carismático Católico da Diocese do Funchal.

- A apresentação do livro ‘O Dragão Que Só Comia Pão’, de Aida Pupo com ilustrações da sua filha Rosarinho Pupo, está agendado para as 16h30, na FNAC Madeira.

- A partir das 16h00, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), na Rua 5 de Outubro, decorre o evento com o tema ‘Bordado em Movimento’ e a apresentação pública da marca ‘Bailha’ de David Oliveira.

- A missa em honra do padroeiro São Bento, às 16h00, na Igreja Matriz da Ribeira Brava, marca o arranque das festividades do aniversário da freguesia da Ribeira Brava.

- Às 18h00, na Igreja de Santa Clara, no XXXVIII Festival de Música da Madeira, pode assistir o ensemble London Händel Players.