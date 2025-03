A Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e o Serviço Municipal de Proteção Civil registaram, em 2024, mais de 3.700 ocorrências relacionadas com a emergência pré-hospitalar e assistência em saúde. Os números fazem parte de um balanço apresentado na manhã desta terça-feira, durante a reunião ordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz, na qual foi ainda aprovado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.

A reunião resultou na validação do relatório de consulta pública do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC), que foi aprovado por unanimidade, não tendo sido apresentadas objeções ou sugestões no decurso do período de consulta.

De acordo com uma nota divulgada pela autarquia, o PMEPC “trata-se de um documento estruturante que integra uma análise de risco técnico-científica, com enfoque especial no risco de incêndio rural, e define os procedimentos, responsabilidades e recursos disponíveis para resposta a situações de exceção”.

Aprovado o plano, este será agora alvo de deliberação em reunião da Câmara Municipal de Santa Cruz.

O balanço apresentado na reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil englobava a atividade desenvolvida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil e pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz em 2024. Entre as atividades realizadas, destacou-se os simulacros e ações de formação em escolas e entidades privadas, o exercício tabletop com ativação do plano em articulação com o Aeroporto da Madeira, as ações de sensibilização pública em articulação com PSP, GNR e Juntas de Freguesia, e ainda os investimentos em meios técnicos e humanos, como a aquisição de drones, tendas e viaturas.