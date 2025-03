Primeira reunião do Conselho Regional de Bombeiros será até junho.

O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), Richard Marques, reuniu-se na passada segunda-feira, com os presidentes de direção das Associações Humanitárias de Bombeiros, detentoras de Corpos de Bombeiros na Região Autónoma da Madeira (RAM).

Nesta primeira jornada de trabalho, que se pretende repetir regularmente ao longo do ano, foram debatidos os principais desafios do setor, com especial enfoque na implementação do novo modelo de financiamento e na consequente profissionalização das forças mínimas de intervenção.

A agenda incluiu também o diagnóstico e planeamento de necessidades, o reequipamento até 2030 e o aprontamento do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).

Durante o encontro, foram igualmente discutidas soluções para reforçar os incentivos ao voluntariado, bem como delineada a estratégia para o lançamento da campanha de recrutamento a nível regional.

Ficou ainda evidente a necessidade urgente de reativar o Conselho Regional de Bombeiros, cuja reunião está prevista para o primeiro semestre de 2025. Este encontro terá como objetivo a análise de processos estruturantes para o futuro dos Bombeiros da RAM, garantindo um planeamento eficaz e sustentável para o setor.