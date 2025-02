O Bloco de Esquerda (BE) acusou hoje o PSD-M de não ter aprendido “nada com os erros” que contribuíram para o agravamento da destruição provocada pela aluvião de 20 de fevereiro de 2010.

“Há 15 anos, no dia 20 de Fevereiro, a Madeira sofreu uma forte intempérie que levou à perda de muitas vidas humanas, de muitos feridos e desalojados. Foram também muitas as casas perdidas e os bens materiais”, começa por recordar o BE em comunicado enviado às redações.

“Políticas erradas dos governos do PSD ao longo destes 48 anos, de desprezo pelo ambiente e pelas alterações climáticas, de construção em zonas de risco resultaram na total incapacidade de enfrentar e minorar os efeitos deste temporal”, lê-se na nota, observando “que o estreitamento das ribeiras, as construções junto às mesmas, a falta de limpeza e desassoreamento dos seus leitos, e a muita impermeabilização dos solos, contribuíram para este desfecho tão trágico.”

Para o BE, os governos do PSD não aprenderam “nada com a aluvião de 20 de Fevereiro”, uma vez que continuam “a cometer os mesmos erros que estão à vista de toda a gente: a construção da estrada das Gingas e do teleférico no Curral das Freiras, em áreas protegidas; a impermeabilização do solo com a inúmera construção que se vive na ilha em todo o lado ignorando PDM’s; a nova construção de apartamentos na frente-mar da Praia Formosa; a construção dentro do mar da promenade de São Vicente; e um novo campo de golfe na Ponta do Pargo são alguns dos exemplos de obras sem qualquer plano e que colocam em risco a sustentabilidade da Madeira e da sua população”.