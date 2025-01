O presidente da Junta de de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, reafirmou hoje, no 595.º aniversário da freguesia, o seu compromisso de continuar a trabalhar em prol dos câmara-lobenses.

Disse sentir orgulho pelo trilho percorrido e reafirmou estar disposto a continuar, tendo recebido aplausos. Ocasião que defendeu soluções para a mobilidade. Aliás, mobilidade e habitação são áreas que, no seu entender, precisam de medidas urgentes.

Na cerimónia, que decorre no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, e que regista a presença do presidente do Governo Regional, Celso Bettencourt destacou esforços feitos nas várias áreas, enunciando o impacto positivo junto das pessoas.

No ambiente, disse, Câmara de Lobos foi pioneiro ao nível da sustentabilidade.

O presidente da Junta aniversariante defendeu mais uma saída da via rápida para Câmara de Lobos. Disse ainda estar convencido que é preciso melhorar a oferta de estacionamentos no centro da freguesia. Sublinhou, igualmente, a importância de uma nova circular para afastar o trânsito do interior da cidade.

Num extenso discurso, Celso Bettencourt apontou a importância de a baía de Câmara de Lobos ser assumida como local estratégico e recusa uma marina [Leonel Silva defendeu, em tempos, ao JM, esta medida]. Falou ainda da assinatura de protocolo entre Câmara de Lobos e Rabo de Peixe, freguesia dos Açores, onde predominam também os pescadores.