Bernardo Trindade, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), manifestou-se contra a criação de uma taxa turística na Madeira, durante o encerramento do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, esta sexta-feira, no Funchal. Ainda assim, caso venha a ser aplicada, insistiu que esta deve ser de âmbito regional.

Na sua intervenção na sessão de encerramento do evento que decorreu desde quarta-feira no Centro de Congressos da Madeira, o antigo secretário de Estado do Turismo disse querer estar “ao lado da ACIF no debate sobre a taxa turística”.

“Somos contra uma taxa turística”, afirmou, admitindo porém que, “se a decisão soberana” de criar esta taxa se vier a confirmar, a AHP defende uma taxa de âmbito regional, “por uma questão de equidade”.

Bernardo Trindade argumentou que não seria justo “concentrar os recursos tão somente em quem tem dois terços das dormidas”, fazendo alusão ao Funchal, que regista 66% do total das dormidas. “Porque numa estada média de mais de cinco dias, não é possível obrigar o turista a ficar cinco dias no mesmo concelho. É preciso tratar do restante território, e é com o restante território tratado que vamos afirmar a Madeira como todos queremos.”

Em jeito de balanço, o presidente da AHP falou num congresso “muito bom”, apesar das “resistências” que se colocam por se tratar de “uma saída da zona de conforto, para vir a uma região descontínua, onde é preciso chegar de avião”.

“O argumento era simples: foram 32 anos sem cá vir e tínhamos de voltar, para dar tributo aos madeirenses, a quem fez esta história”, realçou, agradecendo também o apoio do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal.