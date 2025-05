Diogo Teixeira reiterou esta tarde que “há um voto que faz a diferença para garantir o direito à habitação, e esse voto é no Bloco de Esquerda, porque aquilo que nós vemos, por exemplo, no Funchal, mas há semelhança no Funchal para outras cidades pelo país inteiro, é habitação. Há muita construção, mas essa construção não é para as pessoas que trabalham e vivem com o seu mísero salário, que é infelizmente essa aquela ideia”.

O n.º 1 da lista diz que “vemos construção por todo lado, habitação de luxo, e é preciso perguntar às pessoas se querem, na Assembleia da República, deputados que vão defender a habitação de luxo, que vão defender a especulação imobiliária, que vão defender o alojamento local, ou se querem deputados e deputados do Bloco de Esquerda que dependam de que a habitação é um direito para todos”.

Para o BE, a “solução é estabelecer limites às rendas. Mas o voto do Bloco é também o controle sobre o alojamento local e sobre a especulação imobiliária, porque chegam-nos cada vez mais denúncias de pessoas que são postas na rua, a verdade é essa, que são postas no olho da rua porque os seus senhorios querem transformar a casa onde vivem em alojamentos locais. É necessário haver limites ao alojamento local, que sabemos que são importantes, mas em demasia causam grandes transtornos às populações”.