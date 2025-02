O Bloco de Esquerda considera urgente garantir a todos os alunos igualdade de oportunidades, entendendo que isso só será possível com a escola pública e a gratuitidade do ensino, desde a creche até à universidade.

Os jovens do partido estiveram hoje junto de várias escolas do ensino secundário, no Funchal, alertando os estudantes para os “graves problemas” que os jovens e respetivas famílias têm de enfrentar ao longo do percurso educativo até à universidade.

“Desde encontrar uma casa/quarto ao pagamento de propinas e despesas da longa estadia (água, gás, eletricidade, alimentação, comunicação e transporte), são muitas as dificuldades que tornam o acesso à universidade cada vez mais difícil para muitos estudantes”, indica o partido, considerando que a educação é o principal motor para o “elevador social”.

O Bloco propõe então as seguintes medidas: fim das propinas; viagens a 65€ para estudantes no acto da compra; mais residências universitárias; fim dos estágios não remunerados; e melhores condições de trabalho à comunidade docente e administrativa.

“O Bloco de Esquerda faz falta no parlamento regional para defender a escola pública e um ensino de qualidade para todos os estudantes!”, remata.