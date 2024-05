O Bloco de Esquerda (BE) alertou para a “degradação” de alguns bairros sociais geridos pela IHM, onde as casas, por dentro, “estão cheias de fendas, com problemas de canalizações e bolor”. Neste contexto, o partido sublinha que apesar das “constantes reclamações”, estes problemas “nunca são resolvidos”.

“Para as pinturas do exterior há dinheiro, mas para resolver os problemas dentro das casas, que afectam a saúde das pessoas, a cantiga já é outra. Vão empurrando para depois e nada acontece”, começa por apontar o BE.

Ainda por ocasião de uma ação de contacto no Mercado de Câmara de Lobos, o partido diz ter ouvido, também, as dificuldades associadas a reformas “muito baixas” que, por sua vez, “não chegam para a vida, ainda para mais quando ir ao supermercado é uma agonia”.

“Está tudo muito caro e não se consegue comprar as coisas que precisamos. Isto está muito mal. Uma pessoa trabalha uma vida toda e depois anda a contar os tostões entre o supermercado e a farmácia”. E como se isto não bastasse, os CTT estão com um péssimo serviço e são constantes os atrasos na distribuição da correspondência e das reformas. A habitação, o salário e a reforma são questões fundamentais para a vida de toda a gente”, acrescentam os bloquistas.

O BE refere que tem sido o único partido, no parlamento regional, que tem apresentado soluções para resolver estas questões, para que as pessoas possam ter uma casa que possam pagar e um salário ou reforma que dê para a vida.

“Precisamos de soluções corajosas, precisamos de enfrentar os lobbies do imobiliário e da construção, que dominam o Governo Regional e o PSD-M. Precisamos de dar mais força aos partidos, que mesmo com menos deputados, não dão descanso e lutam pelos direitos das pessoas, como sempre tem feito o Bloco de Esquerda, sem hesitações ou mudanças de opinião”, enumera o partido.

“Sabemos que em tempos de eleições as promessas são muitas e surgem de todo o lado, mas na hora de votar no parlamento em soluções para a habitação, como as propostas pelo Bloco, não há grande distinção entre o poder vigente e os que se arvoram num mudar de página. Estamos e estaremos sempre ao lado das pessoas. É este compromisso de confiança que temos com os madeirenses e portossantenses”, remata.