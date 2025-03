A candidatura do BE às eleições de domingo, defendeu hoje que é preciso alguém que, no Parlamento regional, lute por mais habitação, mais e melhor saúde, mais condições de vida.

Pela voz de Roberto Almada, aquela candidatura, que visitou o Estreito de Câmara de Lobos, acrescentou que só com força no Parlamento, é que se consegue fazer toda a diferença.

Fabian Figueiredo, líder parlamentar do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, acompanhou esta ação de campanha eleitoral, disse que a ausência do partido no Parlamento regional, significou a ausência de uma voz pelo direito à habitação. No entender daquele deputado, “a Madeira tem das casas mais caras do país porque tem faltado a voz do povo”.