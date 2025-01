Bom dia!

O tribunal decidiu na semana passada o caso do jovem agredido com pontapés na cara quando estava inanimado, no Funchal, na madrugada de 9 de fevereiro de 2020. O Ministério Público pedia uma pena pesada pela gravidade das imagens que correram o País, mas o agressor foi absolvido dessa acusação e condenado a multa de 1.500 euros por ofensa à integridade física simples, sem inscrição no cadastro. A defesa da vítima mostra-se surpreendida com a sentença branda.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o socorro. Bombeiros chamados 52 mil vezes num ano. Estatística revela contas de 2023 em operações que custaram mais de 15 milhões de euros.

Saiba ainda que Madeira acolhe encontro internacional Erasmus+. Evento promovido pela Agência Nacional em parceria com a Secretaria de Educação acontece em março.

Merece também relevo a notícia que dá conta de que Provedoria do Animal nunca teve orçamento. João Henrique de Freitas revela ao JM que dois pedidos de verbas foram recusados. A Secretaria de Agricultura diz que a falta de meios financeiros não compromete o trabalho.

Não perca ainda um roteiro de fim de semana com oferta variada e o novo podcast JM e Autocrescente a ‘Conduzir o Amanhã’.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!