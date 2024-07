No âmbito da temporada artística de 2024, que inclui a realização de um Intercâmbio com a Filarmónica de Chãs - Leiria, a Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses está a realizar pequenos eventos com vista à angariação de fundos, para ajudar a custear as viagens.

Assim, a associação divulga, em comunicado, que no próximo sábado, dia 20 de julho, que irá realizar mais uma Noite de Bingo Solidário, na sua sede, na Rua 31 de Janeiro.

“O preço de cada cartão é 1€ e haverá prémios para os vencedores, nomeadamente: 1 Voucher de 20% num jantar para 2 a 4 pessoas no Jarana, Tapas e Enchidos; 2 Voucher para almoço no Restaurante Vivaldi; 2 Vouchers individuais para a nossa Viagem de Observação de Cetáceos, da VMT Madeira; 1 Voucher de desconto numa atividade do projeto Sons em Família; 1 mala da marca regional Malonas; 3 Vouchers de desconto em produtos da Fábrica do Ribeiro Seco; 1 Voucher para uma viagem nos carros de certos, oferta dos Carreiros do Monte”.

A associação conclui a nota com um convite: “Venha divertir-se, traga a um familiar ou amigo e junte-se a nós nesta iniciativa!”