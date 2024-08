Balcão de Apoio ao Utente registou mais de 3.800 atendimentos no primeiro semestre do ano

Nos primeiros seis meses de 2024, foram realizados mais de 3.800 atendimentos no Balcão de Apoio ao Utente, disponível na sede do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM). Os números apurados representam um aumento de cerca de 4% relativamente ao período homólogo.

O IASAÚDE constata, ainda, que em média foram realizados 647 atendimentos por mês, o que corresponde a 29 atendimentos por dia. O atendimento presencial continua a ser o mais solicitado por parte dos utentes, representado cerca de 86%, seguido do atendimento via telefone, com 12%, e o contacto via correio eletrónico, apenas 2%.

As funções fundamentais deste Balcão envolvem o atendimento sobre questões relacionadas com os vários programas de saúde, disponibilizados pelo Governo Regional, através deste Instituto, nomeadamente o Programa “+ Visão Sénior”, Programa “+Visão Crianças e Jovens”, Programa “Kit Bebé”, o Programa para a Promoção de uma Gestação Saudável, e o Programa “Mais Sorriso”.

Além disso, através do Balcão do Utente é disponibilizado ainda apoio aos beneficiários do subsistema de saúde ADSE e do Serviço Regional de Saúde, como o acesso ao histórico das despesas de saúde, a atualização dos dados pessoais, entre outros.

O Balcão de Apoio ao Utente está disponível de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 13h00 e das 14h00 às 16h00, e não necessita de agendamento prévio.