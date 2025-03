Aviso laranja para a agitação marítima e amarelo para a chuva e vento

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a Madeira sob aviso laranja devido à agitação marítima, vigente entre sexta-feira e domingo. De acordo com as previsões do IPMA, são esperadas ondas de noroeste com altura significativa entre 5 a 6 metros, podendo atingir um máximo de 11 metros.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de quatro, estará em vigor entre as 18h00 de sexta-feira e as 12h00 de domingo, abrangendo a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo.

Para além da agitação marítima, o IPMA emitiu também um aviso amarelo para vento e precipitação. O alerta para chuva estará ativo entre as 00h00 e as 07h00 de sexta-feira, enquanto o aviso para vento se prolonga de sexta-feira até domingo, nas regiões montanhosas da Madeira. São esperadas rajadas que poderão atingir os 85 km/h, e a precipitação poderá ser, por vezes, intensa.