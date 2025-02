A Capitania do Porto do Funchal atualizou o aviso de agitação marítima forte para a orla costeira da Madeira, com validade até às 6h00 de 20 de fevereiro, com base na informação meteorológica fornecida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o comunicado, o vento será fraco a bonançoso, soprando do quadrante Norte, temporariamente moderado no início do período, tornando-se de Este a Sudeste no final. A visibilidade será boa a moderada.

Relativamente à ondulação, a costa Norte registará ondas de noroeste entre 3,5 e 4,5 metros, diminuindo para 2 a 3 metros. Na costa Sul, as ondas variarão entre 2 e 3 metros, descendo para 1 a 2 metros, com exceção da parte oeste, onde as ondas poderão atingir 3 a 3,5 metros antes de diminuir para 2 a 2,5 metros.

A Capitania recomenda à comunidade marítima e à população em geral a adoção de medidas de precaução, nomeadamente: “Reforçar a amarração das embarcações e manter uma vigilância apertada das mesmas; Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação, como molhes, arribas ou praias; Abster-se da pesca lúdica, especialmente em falésias e zonas frequentemente atingidas pela rebentação.”