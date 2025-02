O voo da Jet2.com, proveniente de Birmingham, está com dificuldades para aterrar no Aeroporto Internacional do Funchal.

Na página dos Aeroportos da Madeira, no Facebook, foi já emitido um alerta para condições meteorológicas adversas previstas até ao final de sexta-feira que podem condicionar a operação aeroportuária - partidas e chegadas.

A entidade aeroportuária pede aos viajantes para que confirmem o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto.