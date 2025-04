O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE) informou esta quarta-feira que o acesso à Rede de Informação da Saúde (RIS) está, neste momento, indisponível devido a uma avaria técnica.

A RIS é uma rede privada multimédia do Ministério da Saúde que interliga três entidades-chave do setor: o IASAÚDE, IP-RAM, o Serviço de Saúde da RAM, EPERAM (SESARAM, EPERAM) e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS, E.P.E.).

Segundo a nota divulgada, “é através desta rede que os sistemas de informação do Serviço Regional de Saúde consultam informação no Registo Nacional de Utente (RNU)”. A falha está a afetar o normal funcionamento de diversos sistemas de informação nacionais e regionais, comprometendo o acesso a programas como o Kit Bebé, o +Visão Seniores, o +Visão Crianças e Jovens, o +Sorriso, a inscrição na App IASAÚDE e os processos de reembolso.

Também os sistemas promovidos pelo Ministério da Saúde estão a ser afetados, incluindo a Prescrição Eletrónica Médica (PEM), os Sistemas de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) e o Registo Nacional do Testamento Vital (RENTEV), entre outros.

O IASAÚDE, IP-RAM garante que está “em articulação com o SPMS, E.P.E. para que o normal funcionamento da rede seja reposto com a maior brevidade possível”.