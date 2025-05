O ex-presidente do Governo Regional foi um dos oradores convidados nas comemorações do Dia do Empresário, iniciativa da ACIF, que nesta edição apresenta o tema dos 50 anos de autonomia. Foi precisamente sobre a autonomia que Alberto João Jardim centrou a sua intervenção, frisando tratar-se de “um direito natural”.

“A autonomia não é um mero direito político. É um direito natural do povo madeirense”, frisou o antigo governante, que lembrou a os contextos históricos de “quase 600 anos de colonialismo”.

Jardim apontou que a autonomia política da Região teve três grandes objetivos - “permitir crescimento superior ao nacional, realizar Portugal no Atlântico e reagrupar a família madeirense e as comunidades” - e afirmou ainda que “foi a autonomia que liquidou qualquer tentativa de separatismo”.