Autárquicas: Nuno Batista tenta recondução no Porto Santo

Há muito que o atual presidente da Câmara do Porto Santo assumiu a recandidatura. Fê-lo de forma privada, entre os seus pares, mas também expressou, depois, essa intenção publicamente para que não restassem dúvidas acerca do seu compromisso com o Município.

A sua recandidatura é encarada com normalidade e Batista espera que o trabalho feito possa ser suficiente para minimizar as movimentações políticas de outros partidos no Porto Santo.

