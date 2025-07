O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, e a vereadora Helena Leal, visitaram esta quinta-feira as obras já concluídas de requalificação da sede do Clube Desportivo “Os Especiais”, situada na freguesia de Santo António. A intervenção contou com um investimento municipal de 155 mil euros, revelou a autarquia em comunicado.

Na cerimónia, que reuniu diversas entidades, atletas e familiares, Bruno Pereira destacou que, apesar dos constrangimentos habituais da contratação pública, dos orçamentos e da limitação de recursos, foi possível honrar o compromisso assumido no início do mandato: melhorar as condições do espaço ocupado pelo clube. A obra contou com o apoio técnico do Departamento de Mobilidade, Infraestruturas e Equipamentos da autarquia.

O autarca afirmou que o investimento está “plenamente justificado ao cêntimo”, tendo em conta o impacto positivo do clube na inclusão social, na promoção do desporto adaptado e na valorização pessoal dos seus atletas. “Hoje, não são os ‘Especiais’ que nos têm de agradecer. Somos nós que agradecemos pelo trabalho que fazem diariamente em prol da comunidade”, sublinhou o vice-presidente da autarquia.

O clube ocupa, desde 2012, um antigo edifício camarário cedido por contrato de comodato. Construído nos anos 40, o imóvel funcionou como posto médico e posteriormente como escola primária, e encontrava-se em estado avançado de degradação.

A requalificação incluiu a substituição total da cobertura, renovação das caixilharias em madeira, remodelação das redes de água, esgotos, eletricidade e ITED, além de novos revestimentos e pinturas. Foi ainda construído um novo espaço com balneários e arrecadação no logradouro, permitindo reorganizar o interior do edifício principal para uso exclusivo de gabinetes. No exterior, foram criados um passeio em redor do edifício e um lugar de estacionamento para a viatura do clube.

Fundado em fevereiro de 2002 e reconhecido como Instituição de Utilidade Pública, o Clube “Os Especiais” dedica-se à promoção da prática desportiva por pessoas com deficiência. Com 107 atletas, é uma referência no desporto adaptado a nível regional e nacional. Os seus atletas têm representado Portugal e a Região Autónoma da Madeira nas seleções de basquetebol, futebol, atletismo e futsal, destacando-se em provas nacionais e internacionais, incluindo os Jogos Paralímpicos de Sidney 2000 e Atenas 2004, bem como em Campeonatos da Europa e do Mundo.