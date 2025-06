A Câmara Municipal do Funchal inaugurou, esta manhã, o parque canino da Promenade do Lido. Nádia Coelho, vereadora do Ambiente, destacou o investimento de 46 mil euros da edilidade a ser usufruído pela população e pelos seus animais de companhia.

Para além da infraestrutura ajardinada, localizada perto da Estação de Biologia Marinha do Funchal, o espaço conta com imobiliário apropriado para o exercício dos animais, bancos, papeleiras, dispensadores de sacos para a recolha dos dejetos, entre outros. “Há uma série de equipamentos que foram colocados para que garantir um maior usufruto da população e dos seus animais”, sublinhou a autarca.

Uma particularidade do parque canino da promenade do Lido é que está dividido entre cães de grande e de pequeno porte. “É mais um passo que estamos a dar na área do bem-estar animal”, salientou Nádia Coelho, sobre esta iniciativa integrada na Semana do Ambiente.

Depois da abertura do espaço, utentes do Centro Comunitário do Funchal acompanharam alguns animais do Canil do Vasco Gil, para inaugurarem o parque canino.

Foram ainda inauguradas duas pérgulas na promenade do Lido, mas concretamente perto da Ponta Gorda, para providenciar sombra às pessoas.

Recorde-se que existe ainda um parque canino nos Jardins da Ajuda, também da responsabilidade da autarquia.