A Câmara Municipal de Câmara de Lobos vai iniciar, a 10 de fevereiro de 2025, uma nova empreitada de alargamento viário na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. A intervenção, com um prazo de execução de 240 dias, prevê o alargamento de uma vereda existente numa extensão de 138 metros, transformando um acesso exclusivamente pedonal numa via apta à circulação automóvel.

O novo arruamento incluirá uma faixa de rodagem com três metros de largura e uma valeta de 40 centímetros, destinada à drenagem de águas pluviais e à distribuição de água de rega. O projeto contempla ainda a requalificação da rede de abastecimento de água, a criação de uma nova rede de saneamento de águas residuais e a instalação de iluminação pública com tecnologia LED, em conformidade com o Plano Diretor de Iluminação Pública do concelho.

Como forma de garantir a segurança e conforto dos utilizadores, está também prevista a construção de muros de suporte em betão ciclópico e a pavimentação integral da via.

A iniciativa insere-se numa estratégia mais ampla de requalificação e expansão da rede viária municipal, que tem vindo a transformar acessos pedonais em vias transitáveis por veículos. Desde 2013, a autarquia já investiu mais de um milhão de euros em intervenções semelhantes na freguesia, destacando-se o alargamento da Vereda da Fonte de Avó (124 mil euros), Caminho do Estaleiro (212 mil euros), Escadinhas da Ribeira da Caixa (190 mil euros) e Travessa dos Silvas (270 mil euros).

Encontra-se, atualmente, em fase de projeto o alargamento da Vereda do Jordão, dando continuidade ao compromisso da autarquia com a mobilidade, a coesão territorial e a melhoria da qualidade de vida na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.