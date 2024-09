No seu discurso na Festa do Pêro, a vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta fez questão de deixar uma mensagem de apreço a Carlos Teles, presidente da edilidade, que foi constituído arguido no processo ‘Ab Initio”.

Hoje, Carlos Teles está a descansar, depois da semana que teve, mas amanhã regressa à autarquia. ”Não há nada que belisque o seu bom nome e a sua reputação. Ele é uma pessoa de bem e só está bem quando está a satisfazer o serviço público da sua terra e dos calhetenses”, frisou Doroteia Leça.

Também Miguel Albuquerque expressou o seu apoio a Carlos Teles, manifestando-se convicto que os calhetenses estão do lado do presidente da Câmara Municipal.

Quanto à Festa do Pêro e ao fruto propriamente ditos, os dois responsáveis reconheceram os prejuízos verificados na produção com os incêndios do ano passado, mas lembraram os apoios para os agricultores.

Os investimentos previstos para a Ponta do Pargo, como o campo de golfe e unidades turísticas, vão trazer mais riqueza à freguesia, que “já está na moda”, sublinhou Miguel Albuquerque.

O presidente da Casa do Povo da Ponta do Pargo, por seu turno, iniciou os discursos expressando a vontade dos fregueses em continuar a apostar na produção do pero, mesmo com os prejuízos do ano passado, causados pelos incêndios e que resultaram na perda de 50 por cento da produção.