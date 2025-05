Apesar da ameaça da chuva e do frio, o concerto da cantora Aurea, integrado nas comemorações do 1.º de Maio Dia do Trabalhador, aconteceu esta noite, no Parque de Santa Catarina, começando às 21h00, conforme previsto.

Com a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, na primeira fila, uma plateia muito bem composta acompanhou a artista cantando e aplaudindo os sucessivos temas no alinhamento, especialmente os de maior sucesso da artista.

A determinada altura, Aurea propôs ao público um verdadeiro “exercício de pulmão”, no que foi seguida. “I’m ok” foi, assim, gritado a plenos pulmões, pela artista e pelos mais corajosos e entusiasmados com o desafio lançado.

A cantora e compositora, intérprete de temas como ‘Scratch my back’, ‘Busy’, ‘Recomeço’, entre muitos outros, manteve o público animado, desde o princípio.