A presidente e o vice-presidente da Câmara do Funchal estiveram, hoje, no auditório do Jardim Municipal, para a apresentação das “intervenções recentemente concluídas neste importante espaço cultural, que acolhe cada vez mais eventos culturais de referência”.

Ocasião que Cristina Pedra aproveitou para lembrar que desde 2022, o Executivo municipal tem investido na requalificação deste auditório, tendo sido realizada, numa primeira fase, uma intervenção no valor de 50 mil euros, dedicada à substituição das pedras de cantaria da cobertura.

“Era um espaço que não estava a ser utilizado e estava em degradação, e logo que fizemos esta intervenção, garantimos condições para ter um auditório pronto para receber iniciativas culturais e musicais”, apontou .

“Este espaço nobre, para além de poder ser um espaço verde com um jardim para os munícipes e para quem nos visita, tem ainda o auditório enquanto um possível espaço dedicado à arte, cultura e teatro”, realçou ainda Cristina Pedra.

Após a primeira requalificação, a Autarquia concluiu, este ano, uma nova empreitada no valor de 88.072,88 euros, que permitiu resolver, de forma definitiva, o problema de infiltrações de água no subpalco, através da impermeabilização completa do palco do auditório.

“Já se trata de um investimento total de 160 mil euros”, sublinhou a presidente da Câmara do Funchal.

Além da impermeabilização, a intervenção incluiu ainda a aplicação de um novo pavimento em calçada portuguesa com acabamento polido, a retificação do revestimento em pedra da escadaria frontal do palco, a substituição de pedras de cantaria danificadas, a reparação de portas e fechaduras e a instalação de um novo sistema de iluminação.

A partir de abril, o Município, através do Departamento de Cultura, assume o compromisso de promover um evento mensal de produção própria neste auditório, sendo o primeiro no dia 30 de abril, às 19 horas, no âmbito das Comemorações do Dia Mundial da Dança, em parceria com a Associação Darte Madeira.

Com este investimento, a Câmara Municipal do Funchal reafirma “a sua aposta na reabilitação dos equipamentos culturais da cidade”.