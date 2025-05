A Associação Sem Limites denunciou, hoje, em comunicado a falta de profissionais no CREE – Centro de Recursos Educativos Especializados, nomeadamente no Concelho do Funchal, situação esta que diz ser “transversal à Região”.

A IPSS afirma ter recebido queixas por parte de pais de crianças com necessidades especiais “muito preocupados”.

Nota assinada pelo diretor Filipe Rebelo, afirma que a falta de profissionais especializados, torna os tempos de espera mais longos. “Não existem reposição de faltas; Demora na introdução de novos aparelhos e instrumentos de aprendizagem. Neste sentido, os pais, sentem-se preocupados pois a evolução e aprendizagem dos seus filhos fica comprometida”, aponta o presidente.

Apesar das queixas, a associação não dispõe de dados estatísticos apurados, “uma vez que os pais têm medo de denunciar, pois os seus filhos podem sofrer represálias”.