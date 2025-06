A Associação Sem Limites solicitou, hoje, em comunicado, às autarquias e PSP que, nos locais mais próximos de acesso aos arraiais e festividades de verão, reservem pelo menos dois lugares para as pessoas com mobilidade reduzida portadoras do dístico de estacionamento.

“As pessoas com deficiência também frequentam arraiais e festividades de verão. E, muitas vezes, não vão com mais frequência, precisamente por dificuldades de locomoção. Assim, se for garantido o estacionamento, certamente poderão usufruir das festividades, de forma comoda e inclusiva”, justifica a direção da associação.