A Associação Ornitológica da Madeira realiza hoje, até às 17h00, no Centro de Dia da Casa do Povo de São Roque, a sua primeira Exposição Lúdica de 2025, numa iniciativa que junta educação, sensibilização ambiental e convívio intergeracional.

Estas exposições, promovidas regularmente em várias freguesias e concelhos da Região Autónoma da Madeira, têm como objetivo aproximar a população do mundo da ornitologia, destacando o papel fundamental dos criadores federados na conservação das espécies. Mais do que uma mostra de aves, esta é uma atividade com profundo valor social e educativo.

A ornitologia, além de fomentar o respeito pela natureza, é também um desporto que cativa os mais jovens, incentivando estilos de vida saudáveis e afastando-os de contextos de risco. Para os mais idosos, representa um momento de partilha, memória e bem-estar.

A iniciativa de hoje contou com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Junta de Freguesia de São Roque e da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, entidades que continuam a valorizar e a apostar em atividades de proximidade e enriquecimento comunitário.

A Associação Ornitológica da Madeira continuará a promover este tipo de eventos ao longo do ano, sempre com o propósito de educar, sensibilizar e unir a comunidade madeirense em torno da paixão pelas aves.