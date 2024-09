A Associação Living Care apresenta amanhã, em conferência de imprensa, o plano de cuidados em saúde e resultados das unidades que gere.

O encontro com a comunicação social está aprazado para as 9h30, no lar da Bela Vista, e visa dar a conhecer o referido plano e os resultados obtidos nas unidades Living Care – Atalaia, no Caniço, Lar da Bela Vista, no Funchal, e Lar de Câmara de Lobos -, a cargo da equipa multidisciplinar de cuidados de saúde.