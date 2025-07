Com o objetivo de dar a conhecer o património cultural de Câmara de Lobos, a Associação Insular de Geografia lança hoje a rubrica ‘Minuto 360’, que consiste numa série de pequenos vídeos temáticos que retratam as particularidades locais, através de testemunhos da própria população.

Esta iniciativa enquadra-se, de acordo com a organização, na implementação do projeto ‘Câmara de Lobos 360’, que tem por objetivo criar uma estratégia de Marketing Territorial, aliando a transição digital e o branding a um modelo gestão assente na valorização, conhecimento, proteção e promoção dos recursos rurais locais. Os vídeos serão partilhados mensalmente nas plataformas digitais do projeto e da instituição, em modo de comemoração de efemérides municipais.

Hoje é divulgado o primeiro vídeo referente ao Chícharo, assinalando assim o 177º Aniversário da Freguesia da Quinta Grande. “Depois do lançamento do documentário, o ‘Minuto 360’ vem reforçar a presença digital nesta estratégia de Marketing Territorial para divulgação do património de Câmara de Lobos. Contamos ainda este ano lançar uma plataforma digital de visitação em formato 3D e um livro alusivo às 5 freguesias do concelho” adianta a presidente da AIG, Ana Neves. Acrescenta ainda que “estes novos conteúdos, celebram o concelho sede da Associação Insular de Geografia, num ano particularmente importante para a esta associação, pois celebramos 20 anos de existência”. O projeto ‘Câmara de Lobos 360’ é promovido pela Associação Insular de Geografia, com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e financiado pelo programa PRODERAM2020.