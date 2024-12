A Associação de Pais e de Encarregados de Educação do Colégio de Santa Teresinha (APEE- CST) doou, esta manhã, um Desfibrilhador Automático Externo (DAE) ao estabelecimento de ensino, um gesto que se constitui uma “mais-valia” e que visa reforçar as condições de segurança da comunidade educativa.

Vera Duarte Coelho, presidente da APEE- CST, explicou que o desígnio deste ato foi o de, sobretudo, aumentar a segurança e a qualidade do ambiente escolar.

“A ideia surge da vontade de todos participarmos ativamente na vida dos nossos filhos (...) esperamos que nunca seja necessário usar, mas sabemos todos que agora temos mais uma ferramenta para toda a comunidade. Não só para as crianças, mas também par aos funcionários, professores”, sublinhou.

Já a irmã Guida, diretora do Colégio, enalteceu o facto de a iniciativa melhorar a segurança da escola, destacando que o desfibrilhador representa uma “mais-valia” para o Colégio.

Além da entrega do equipamento, foram ainda entregues certificados de formação aos profissionais do Colégio que receberam formação em ‘Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa’.

Nesse sentido, Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, louvou a doação e felicitou todos aqueles que se disponibilizaram para fazer a formação para a utilização do equipamento.

“Mais do que existir equipamentos, é importante termos pessoas que os saibam utilizar. Possam dar a melhor utilidade, porque sabemos que são sempre utilizados numa situação crítica e é importante termos essa formação”, evidenciou, lembrando que poderão levar essa habilitação para a vida, podendo levar essa aprendizagem para outras situações, além das portas do estabelecimento de ensino.