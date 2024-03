Os dirigentes da recém-criada Associação de Jovens Empreendedores do Atlântico (AJEA) estiveram hoje reunidos com o presidente da Assembleia Legislativa, a quem deram a conhecer os objetivos que os movem e revelaram que vão lançar, em breve, um ‘podcast’ para abordarem questões que interessam aos jovens empreendedores.

Segundo André Teixeira, presidente da AJAE, “é possível criar empresas, criar ideias de negócio e tornar algo real”. Com base nesta premissa, a associação pretende consciencializar os jovens para a importância do empreendedorismo na economia e na criação de emprego

A AJEA quer ser, assim, a “voz dos jovens empresários” e uma plataforma de apoio à “criação de planos de negócio e ao financiamento”.

Para breve, André Teixeira anunciou o lançamento de um ‘poadcast’, programa de áudio com periodicidade regular, semelhante a um programa de rádio, que contará, numa primeira abordagem, com a participação de “vários empresários regionais, jovens e menos jovens, para que possam partilhar a sua história, as suas experiências e, assim, inspirar os mais jovens a seguir um caminho de empreendedorismo”.

O objetivo é “criar um setor empresarial mais forte, na Madeira”, vincou.

A prioridade da AJEA, segundo o presidente da AJAE, é atender às questões económicas com que se deparam os investidores.

“Se a parte económica funcionar melhor, teremos mais habitação e habitação mais acessível, melhores salários, e conseguimos fixar os jovens à Região, em condições que lhes compense ficar cá”, concluiu.

Ricardo Gomes, vice-presidente da Assembleia Geral da AJEA, considera, também, que é preciso apostar mais na juventude, de forma a evitar a saída de talentos e de mão-de-obra qualificada de Portugal.

Nesse sentido, defendeu melhores condições em termos de “IRS e de salários”, para que “os jovens possam ficar cá para desenvolver as suas ideias, as suas empresas, e até ajudar as empresas existentes a crescerem no mercado”.

Para o pagamento de melhores salários, Ricardo Gomes é apologista de uma estratégia conjunta, entre empresas e Governo Regional, de modo a diagnosticar as necessidades empresariais e da juventude, e perceber as razões desta saída para o estrangeiro. A AJAE entende que os jovens licenciados não podem ficar apenas pelo salário mínimo.

“É preciso valorizar quem teve a sua formação e pagou as propinas, e por isso devia haver uma diferença salarial”, alertou Ricardo Gomes. Seria, também, “um incentivo para os jovens do ensino secundário” a dar continuidade aos estudos na prossecução de melhores vencimentos, rematou.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira garantiu dar atenção às preocupações deixadas e contribuir, através da “magistratura de influência”, para que sejam criadas melhores condições, salariais e de trabalho, para a fixação de jovens à Região.

José Manuel Rodrigues desejou os maiores sucessos à AJAEA, abrindo, também, as portas do Parlamento à realização de eventos, através da disponibilização do Salão Nobre como espaço de conferências, que possam contribuir para o fortalecimento empresarial e económico da Madeira e do Porto Santo.