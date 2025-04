A GENUS - Associação de Defesa do Património da Madeira denunciou hoje o abate de um jacarandá na Quinta do Serrado, em Câmara de Lobos, classificando esta ação como ilegal, alegadamente “sem qualquer autorização prévia” e “sem acompanhamento de fiscalização competente”.

“Na madrugada de hoje, foi perpetrado um ato de incúria ambiental e desrespeito flagrante pelas normas de ordenamento do território, com o abate de um jacarandá adulto em plena floração, situado na envolvente da Quinta do Serrado, no concelho de Câmara de Lobos. Esta árvore, que se encontrava dentro do raio de proteção da propriedade classificada e em plena zona de Reserva Agrícola Nacional (RAN), foi abatida sem qualquer autorização prévia, sem acompanhamento de fiscalização competente e ausente de qualquer presença policial”, pode ler-se numa nota enviada ao JM pela direção da GENUS.