O presidente da Assembleia Municipal do Funchal deu início a sessão ordinária desta quarta-feira, fazendo nota do facto de ser a primeira reunião dos deputados municipais e presidentes de junta de freguesia, após as obras de renovação da sala, “a mais icónica deste edifício dos Paços do Concelho”.

José Luís Nunes prestou um agradecimento individual a todos os intervenientes no processo, desde o autor do projeto, aos trabalhadores da construção civil e equipa executiva camarária.

“Esta sala será continuará a ser uma sala de trabalho, onde vão continuar a acontecer as nossas sessões da Assembleia Municipal”, cerimónia do Dia do Concelho, sessões formativas, entre outras.

Após a nota inicial, o presidente da Assembleia Municipal deu conta que este será um dia de muito trabalho, com 24 pontos a serem debatidos.