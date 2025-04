A Casa Branca negou hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteja a considerar uma pausa de 90 dias nas tarifas, em resposta a rumores que se espalharam pelas redes sociais.

O mercado de ações disparou brevemente após uma notícia, avançada por Kevin Hassett, um dos principais assessores económicos da Casa Branca, segundo o qual Trump estava a considerar uma pausa de 90 dias na aplicação das tarifas.

O suposto comentário de Hassett circulou nas redes sociais, mas ninguém conseguiu identificar de onde veio, mesmo quando o mercado passou do vermelho para o verde.

Hassett tinha falado com a Fox News mais cedo hoje de manhã, quando lhe perguntaram sobre uma potencial pausa. No entanto, não se comprometeu.

“Acho que o presidente vai decidir o que tiver de decidir”, afirmou.

“Os relatos de que o Presidente está a considerar uma pausa de 90 dias nas tarifas são notícias falsas”, afirmou a Casa Branca nas redes sociais.

Dezenas de mensagens foram partilhadas nas redes sociais afirmando que Trump poderia suspender as tarifas, fazendo com que Wall Street sofresse uma correção momentânea depois de abrir novamente com perdas.

Os mercados de todo o mundo têm arrastado fortes perdas desde que Trump anunciou, a 02 deste mês, tarifas de 10% para quase todos os países do mundo, sendo que em alguns casos, como a China e a União Europeia (UE), são ainda mais elevadas.

Trump tem-se mostrado “aberto” a negociar com cada país apenas se for para reduzir o défice comercial que os Estados Unidos têm com outras nações, mas cada vez mais analistas temem que as tarifas possam levar a uma recessão global.