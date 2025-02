A Assembleia Municipal do Funchal está hoje reunida para um debate específico sobre mobilidade urbana sustentável a pedido do grupo municipal do PS.

Ao abrir os trabalhos, o presidente da Assembleia Municipal, José Luís Nunes, saudou a realização da iniciativa que tem três especialistas convidados, o professor universitário David Vale; Rui Gonçalves, do Instituto de Transportes e Mobilidade, e Fábio Castro, da PSP.

Andreia Caetano, deputada do PS, explicou as razões que motivaram o debate. Lançou criticas ao atual executivo que acusa de falta de obra e de soluções em matéria de mobilidade.

O debate está a ser transmitido em direto, na internet, através do Canal Na Minha Terra.