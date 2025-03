O Dia Mundial do Artesão foi assinalado hoje, na Ribeira Brava, com uma atividade que envolveu trabalho ao vivo a cargo de seis artesãos.

De acordo com a autarquia, cada artesão um demonstrou o processo criativo e as técnicas de trabalho utilizadas, proporcionando uma experiência única de partilha e valorização das tradições artesanais.

“Não é apenas uma homenagem, mas também uma forma de difundir a sua arte e aproximá-la das novas gerações”, diz o presidente interino Jorge Santos, destacando a relevância desta iniciativa.

Todos os visitantes tiveram a oportunidade de assistir e experimentar os diversos ofícios, desde o processamento da lã com Irina Andrusko, à confeção de gaiolas em cana vieira com Avelino Namora, e ao Bordado Madeira com as bordadeiras Evangelina Maria, Firmina Abreu, Firmina Ferreira e Maria da Luz. Em destaque esteve ainda o trabalho artesanal em palha de trigo e milho de Madalena Andrade.

Cada demonstração permitiu conhecer de perto a destreza e o saber-fazer destes mestres, despertando curiosidade e interesse pelo artesanato tradicional.

Os artesãos destacaram a importância desta iniciativa e do Espaço do Artesão como local de encontro, partilha e divulgação. Sublinharam ainda a necessidade de mais iniciativas como esta para envolver as novas gerações.

O evento contou com a presença da ADBRAVA, do CACI da Ribeira Brava e de alguns turistas que puderam conhecer melhor as tradições e o talento destes artesãos.