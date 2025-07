A ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação - volta a organizar este verão ações no âmbito da Ciência Viva no Verão em Rede.

As atividades serão realizadas na Madeira e Porto Santo, entre o dia 15 de julho e o dia 5 de setembro.

As ações propostas contam com a colaboração de investigadores e técnicos de diferentes unidades de investigação, bem como o apoio de entidades externas, e estão relacionadas com as áreas do ambiente, mar, saúde, indústria e tecnologia. Ao todo estão disponíveis 16 sessões, dirigidas a crianças, jovens, adultos e famílias.

A Ciência Viva no Verão leva a ciência à rua em todo o país com centenas de atividades organizadas por Centros Ciência Viva em parceria com instituições e associações científicas, autarquias e empresas, sempre na companhia de especialistas.

As inscrições são obrigatórias, gratuitas e limitadas, devendo ser realizadas no site https://www.cienciaviva.pt/verao/2025/, onde também é possível obter mais informações.