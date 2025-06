A CDU realiza na próxima terça-feira, dia 1 de julho, na Travessa do Rego, no Funchal, um almoço-comício para apresentar publicamente a sua candidatura à Câmara Municipal do Funchal (CMF).

A candidatura da CDU afirma-se como “um projeto abrangente, construído com base nos valores de trabalho, honestidade e competência”, explica o partido, num comunicado enviado à redação.

“Com provas dadas ao longo dos anos, a CDU assume o compromisso de devolver o Funchal à sua população, após sucessivos mandatos marcados por políticas municipais que não têm respondido de forma eficaz aos reais problemas e aspirações de quem vive e trabalha na capital madeirense”, realça ainda.

Com esta candidatura, a CDU “renova o apelo à mobilização dos funchalenses, para, juntos, construírem uma cidade mais justa, participativa e com futuro”.

Ricardo Lume, conforme tinha avançado o JM, é o cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal do Funchal e Herlanda Amado lidera a lista à Assembleia Municipal nas próximas eleições autárquicas.

Ricardo Lume assume, pela primeira vez, a liderança da candidatura da CDU à CMF. Com um percurso político consolidado, representou a CDU na Assembleia de Freguesia de Santo António. Foi deputado da CDU na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, onde desenvolveu uma intervenção centrada na resolução dos problemas da população e na defesa dos direitos dos trabalhadores. Esta candidatura à presidência da Câmara Municipal do Funchal reforça o compromisso da CDU com uma política de proximidade e com a defesa intransigente dos interesses da população.

Herlanda Amado, atual deputada municipal, é reconhecida pela denúncia das dificuldades enfrentadas pelos munícipes do Funchal. É a escolha da CDU para encabeçar a lista à Assembleia Municipal do Funchal.

O almoço-comício contará com intervenções políticas de Edgar Silva, Coordenador Regional da CDU, e de Ricardo Lume, cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal do Funchal.