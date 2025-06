Os apoios atribuídos pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude (SRITJ), através da Direção Regional de Juventude (DRJ), ao Movimento Associativo Juvenil e Estudantil vão abranger, este ano, mais de 16 mil jovens.

Segundo Paula Margarido, secretária regional com a tutela da Juventude, as associações juvenis e estudantis serão responsáveis, ao longo do ano, pela realização de 1.383 atividades, num total de 24.995 jovens beneficiados.

A governante marcou, esta semana, presença na cerimónia de assinatura de contratos programa no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Jovem (PAAJ) e do Programa de Apoio ao Associativismo Estudantil (PAAE) para 2025, que decorreu, ao final da tarde, no Centro de Juventude do Funchal.

“São estas parcerias que reforçam a participação cívica dos nossos jovens, que os ajudam a concretizar sonhos, a abrir horizontes, a viver experiências que de outra forma não vivenciariam e a valorizar os seus currículos”, referiu Paula Margarido, enaltecendo o trabalho do diretor regional da Juventude, André Alves.

“Expresso o meu mais sincero agradecimento à Direção Regional de Juventude e, em particular, ao eng. André Alves, pelo inestimável empenho e dedicação que devota à sua missão de apoiar e intermediar esta conexão essencial com a nossa Juventude”, agradeceu a secretária regional.

Aos jovens, Paula Margarido deixou também uma palavra de incentivo: “Creiam que o futuro da nossa Região reside na audácia visionária e no ilimitado potencial dos nossos jovens! Vós que carregais a força inquebrável da juventude jamais negligenciem esse potencial, trabalhem com diligência, multipliquem os vossos talentos, sempre, sempre, com alegria”.