Foi com grande euforia que os primeiros resultados para o Chega, com a possibilidade de elegerem 60 deputados, a confirmar-se serão mais dez do que nas últimas eleições, foram recebidos na sede regional do partido.

O presidente do Chega Madeira, Miguel Castro, afirmou aos jornalistas ser uma projeção que reforça a “confiança” que o partido já tem, observando que de tudo vão fazer “para dar dignidade à Madeira”, realçando, ademais, que o crescimento na Região não é surpresa.

“Corremos o risco de eleger um segundo deputado”, averbou Miguel Castro aos jornalistas, numa primeira reação à sondagem da Universidade Católica. A acontecer, é a eleição do número 2 da lista: Tiago Spinola Abreu.“Os portugueses querem um governo à direita”, afirmou Castro, sublinhando a possibilidade de serem a segunda força política na Madeira.