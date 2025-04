O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, alertou que o apagão elétrico que afetou Portugal continental e outros países europeus e que está a causar constrangimentos no aeroporto de Lisboa já deixou retidos passageiros que tinham como destino a Madeira.

“Estamos a sentir que o aeroporto de Lisboa está com fortes constrangimentos”, afirmou, à margem da apresentação do programa da Festa da Flor, acrescentando que passageiros que vinham para a Madeira a partir do continente estão retidas no aeroporto de origem.

Segundo os dados mais recentes, “a eletricidade poderá ser reposta em Portugal a partir das 4 da tarde” e “essa reposição poderá demorar à volta de 10 horas, o que significa que, até ao dia da manhã, essa normalidade estaria estabelecida”, acrescentou.O secretário destacou ainda que “há consequências a tirar deste apagão, nomeadamente porque há cadeias de abastecimento que são interrompidas e que demoram mais tempo a ser restabelecidas”. Quanto à operação na Madeira, assegurou que “falando em termos de acessibilidade aérea, temos esse constrangimento das ligações a Portugal continental, porque o aeroporto de Lisboa está inactivo”.

Apesar dos constrangimentos no continente, Eduardo Jesus garantiu que, na Região, “a atividade mantém-se em pleno, as aquisições que são feitas fora da Madeira seguem-se no esquema habitual”. E concluiu: “estamos ainda muito no meio do problema para poder falar sem especular. E eu acho que a especulação neste momento também não é a melhor amiga”.