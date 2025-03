Durante uma ação de campanha realizada esta quarta-feira no centro do Funchal, o cabeça-de-lista do CDS-PP, José Manuel Rodrigues e a sua comitiva estiveram em contacto com os cidadãos, entregando o seu manifesto eleitoral com as principais medidas do seu programa de governo.

Com a campanha eleitoral a aproximar-se do fim, José Manuel Rodrigues deixa uma mensagem clara nesta conferência de imprensa. “Ao contrário de outros, o líder do CDS dá a cara nos cartazes, tem candidatos à sua volta e tem muito orgulho nesses candidatos”, vincou o presidente dos centristas na Região, acrescentando que, também tem orgulho na governação que o CDS fez, entre 2019 e 2023.

“Foram governantes do CDS que recuperaram a Madeira da pandemia em termos económicos, designadamente com apoios a empresas, salvando milhares de postos de trabalho. Foi, também, um governante do CDS que fez a revolução dos transportes terrestres, com uma redução drástica dos passes sociais, com passe gratuito para os jovens com menos de 23 anos e para os idosos com mais de 65 anos. E foi um governante do CDS que iniciou e concluiu o processo de negociação com a União Europeia da renovação do peixe-espada-preto e, também, da valorização das próprias pescas, cuja receita e rendimento têm vindo a crescer”, recordou José Manuel Rodrigues.

Dito isto, o número 1 desta candidatura reafirmou que “o produto interno bruto, “também derivado da governação do CDS de há dois anos, tem vindo a crescer e há recordes económicos em várias áreas”. Mas, “o problema é a redistribuição da riqueza e o custo de vida na Madeira”, lamentou.

É neste sentido que o CDS apresenta mais uma proposta e defende a entrada no mercado regional de novos grupos económicos de distribuição alimentar, para haver mais concorrência e, desta forma, fazer baixar os preços, designadamente dos bens alimentares essenciais, dando melhores condições e maior poder de compra aos cidadãos.