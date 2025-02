O antigo Solar dos Reis Magos, também conhecido por Solar do Agrela, adquirido em 2021 pelo empresário João Gramilho, com o intuito de ser transformado num restaurante, não está votado ao esquecimento, como se possa pensar.

O que acontece é que questões burocráticas estão a atrasar o avanço do projeto que, além de ter uma parte de restauração, incluirá um museu, com entrada gratuita. As linhas gerais do projeto foram apresentadas a 10 de novembro de 2021. Na altura, João Gramilho – que é também dono do Beer House, no Funchal- contava ter as obras prontas no prazo de três anos. Ou seja, em 2024. Mas entraves fora do seu alcance foram adiando as obras, ainda que, em 2021, tenha sido feita uma intervenção de 80 mil euros para evitar que parte do prédio ruísse.

