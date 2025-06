O Executivo municipal de Câmara de Lobos realizou, esta manhã uma visita às instalações da antiga Escola EB1/PE das Romeiras, onde será concretizado um novo projeto de reconversão para habitação ao abrigo do Programa 1.º Direito, anunciou a autarquia, através de um comunicado.

A intervenção, atualmente em fase de projeto que esta a ser elaborado por técnicos municipais, prevê a criação de cinco fogos habitacionais: dois apartamentos de tipologia T2, um T1, um T3 e um T0. Este projeto insere-se na Estratégia Local de Habitação (ELH) de Câmara de Lobos, aprovada em 2021, que tem como objetivo garantir soluções habitacionais dignas para famílias em situação de carência habitacional.

A ELH do Município permitiu o acesso ao financiamento do 1.º Direito e identificou 417 agregados familiares em situação de vulnerabilidade habitacional. Entre estes casos, incluem-se já as famílias da Fajã das Galinhas, que, por razões de segurança associadas à instabilidade geológica da zona, foram obrigadas a abandonar as suas habitações.

A criação de respostas habitacionais para estes agregados constitui uma das prioridades da autarquia, que aposta na mobilização de património público devoluto, bem como na construção nova, como pilares da sua política de habitação.

O investimento total previsto no âmbito da Estratégia Local de Habitação ultrapassa os 18 milhões de euros, com financiamento assegurado por fundos nacionais e comunitários, nomeadamente através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“A reconversão da antiga escola das Romeiras é mais um passo concreto na execução da nossa Estratégia Local de Habitação”, disse a presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira. “Estamos a dar uma nova utilidade a um edifício público, colocando-o ao serviço das pessoas e da coesão social.”

A autarca acrescenta que “o trabalho desenvolvido com rigor técnico e visão estratégica nos últimos anos” permite dar “respostas estruturadas e duradouras, que melhoram significativamente as condições de vida” dos munícipes “e reforçam a inclusão social no concelho”.