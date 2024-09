Sensibilizar para as questões associadas ao cancro infantil. Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude marcou presença esta quarta-feira, na palestra ‘Naval Talks’, uma iniciativa do Clube Naval do Funchal, promovida por Raquel Gonçalves.

Sob o tema ‘Pequenos Heróis, Grandes Vitórias: A jornada do Cancro Infantil’, o evento teve lugar no auditório da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia e contou com os contributos dos oradores Carolina Moniz, Filipe Gonçalves, Paula Ornelas e da diretora geral da associação Acreditar Margarida Cruz.

A palestra moderada por Raquel Gonçalves inseriu-se nas comemorações do ‘Setembro Dourado e nos 30 anos da Acreditar’, uma associação que apoia famílias de crianças com cancro.

O Naval Talks conta já com seis edições sempre sobre a liderança e dinâmica de Raquel Gonçalves que traz à discussão pública temas de interesse comum e que muitas vezes não têm o destaque que merecem.