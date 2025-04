O objetivo dos alvinegros está cada vez mais perto, depois da sofrida vitória ontem, no reduto do Boavista, por 1-0. ‘Manutenção ao fundo do túnel’ é manchete da capa do noticiário desportivo, a segunda capa do JM.

Em destaque, também na I Liga, as vitórias do Sporting e do FC Porto, frente ao Santa Clara e ao Casa Pia, respetivamente. Nos dois casos, as partidas ficaram-se pelos serviços mínimos, 1-0.

Rali de Santana também em destaque, com a vitória de Miguel Nunes.

Estes são os destaques mas há mais para ler nas páginas do noticiário desportivo. Boa leitura!