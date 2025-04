A violência obstétrica é o tema que faz manchete na edição deste domingo do JM. Mulheres partilham histórias de partos que não gostam de reviver, que as deixaram com traumas para o resto da vida. A Associação Womaniza-te aponta casos de negligência e a UMAR revela que vai fazer um estudo sobre esta realidade na Madeira.

Na rubrica ‘Perdidos e Achados’, levamos o leitor a conhecer a fajã da Rocha do Navio, em Santana. Fizemos a viagem de teleférico e contamos o que vimos e ouvimos acerca deste bocadinho do paraíso banhado pelo Atlântico.

Paulo Silva foi o vencedor da 44.ª edição do Festival da Canção Infantil da Madeira que se realizou ontem e do qual o JM foi parceiro. ‘Caravela do Espaço’ é o tema vencedor interpretado por este menino de 9 anos.

’Imobiliário em alta’, o destaque referente à participação da Região no Salão do Imobilário realizado em Lisboa. Saiba que o mercado regional ultrapassou os mil milhões de euros no ano passado.

Para ler em Ocorrências, ‘Rusga da PSP surpreende concentração ilegal’. Meia centena de polícias apresentaram-se na Cancela, onde costumam ocorrer exibições automobilísticas à margem da lei.

Fomos saber o tempo que vai fazer na semana da Páscoa e a previsão aponta para uma melhoria das condições atmosféricas.

Sobre o processo de despedimento de 12 funcionários do Pingo Doce, ouvimos o diretor do Trabalho, que pede uma resolução “rápida e justa” deste caso divulgado no dia 15 de março pelo JM.

Hoje, é dia de JM Domingo dedicado às tecnologias. Fique a par do que se passa neste domínio.

Estes são os destaques da edição impressa. Pode acompanhar a atualização do noticiário na edição web do Jornal, nas redes sociais e na App. Bom domingo e boa leitura!